Da Brescia: “Borrelli-Cellino, è rottura. Lo cerca il Palermo?”

Come si legge su “Bresciaingol” è rottura tra Borrelli e Cellino.

La situazione tra Gennaro Borrelli e il Brescia sta attraversando un periodo critico, segnato da tensioni e incertezze. Borrelli e il suo entourage sono in cerca di chiarezza riguardo le intenzioni del presidente del Brescia, Massimo Cellino, specialmente per quanto concerne il progetto sportivo del club. Borrelli, ambendo alla Serie A, desidera comprendere meglio il tipo di squadra che il Brescia intende costruire, oltre agli acquisti già annunciati di Verreth e Buhagiar.

Le aspettative di Borrelli sembrano non essere state soddisfatte, come dimostra la sua decisione di non presentarsi alla visita medica presso il Brescia, preferendo affidarsi a un referto medico ottenuto a Roma. Questa scelta ha probabilmente aggravato le tensioni con Cellino, che avrebbe preferito valutare personalmente le condizioni fisiche del giocatore tramite il team medico del club.

Nel frattempo, la situazione contrattuale di Borrelli aggiunge ulteriori complessità. Il Brescia ha la possibilità di riscattare il cartellino del giocatore dal Frosinone per 3,2 milioni di euro, pagabili in tre anni, proposta che il Frosinone ha rifiutato di estendere a quattro anni. Questo dettaglio rivela la delicatezza delle trattative in corso e il tentativo del Brescia di gestire le finanze con cautela.

Cellino ora si trova a dover decidere se esercitare il diritto di riscatto di Borrelli, che non è obbligatorio, per poi eventualmente cederlo ad altri club. Palermo e Sampdoria, entrambi in Serie B, hanno mostrato interesse per l’attaccante. Tuttavia, considerando l’investimento richiesto, è incerto se questi club o altri in Serie B siano disposti a spendere almeno 5 milioni di euro per Borrelli.

La situazione è ulteriormente complicata dalla posizione di Frosinone, ancora scosso dalla retrocessione e senza una chiara direzione per la prossima stagione, il che lascia Borrelli in uno stato di incertezza su più fronti.

I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro di Borrelli e potrebbero delineare nuovi scenari per il suo percorso professionale, sia a Brescia che altrove.