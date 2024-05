Secolo XIX: “Sampdoria, il futuro di Kasami è un’incognita”

La Sampdoria, sotto la guida di Andrea Pirlo, sta già pianificando con grande attenzione la prossima stagione in Serie B. Il club sta valutando diverse opzioni per rafforzare soprattutto il reparto offensivo, includendo sia il centrocampo che l’attacco, come evidenziato dalle notizie riportate da Il Secolo XIX.

Pajtim Kasami, il centrocampista svizzero, è ancora un’incognita per la prossima stagione. Nonostante sia già al suo secondo anno con la Sampdoria, il suo futuro sembra non essere ancora definito, lasciando spazio a diverse speculazioni sul suo possibile impiego o partenza.

Per quanto riguarda Pedrola, l’attenzione è rivolta alla possibile mossa del Barcellona. Il club catalano ha l’opzione di riportarlo a casa per solo un milione di euro attraverso una clausola di recompra, una decisione che la Sampdoria attende con interesse, dato l’importante ruolo che il giocatore potrebbe ricoprire nella squadra.

Un’altra trattativa sul tavolo riguarda Ebrima Darboe. La Sampdoria sta esplorando la possibilità di rinnovare il prestito con la Roma, cercando di mantenere il giocatore all’interno della squadra per un ulteriore periodo.

Questi movimenti sul mercato sono solo l’inizio di quello che si preannuncia essere un’estate molto intensa per la Sampdoria, con il club che si sforza di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, mirando a una rapida promozione in Serie A.