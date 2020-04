Il caso sollevato da Striscia la Notizia è piuttosto clamoroso, si tratta della questione legata alla risposta dei rom nei confronti dell’emergenza Coronavirus e delle relative imposizioni. In pieno lockdown e con le misure di distanziamento sociale in atto, nel quartiere Ciampa di cavallo a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, è stato celebrato un funerale rom al quale, in barba alle regole e ai divieti, hanno partecipato decine di emergenze. Come è possibile? L’inviata di Striscia la Notizia ne ha chiesto conto al sindaco del comune, Paolo Mascaro.