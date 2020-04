Secondo quanto riporta “TGcom24”, la Fase 2 dell’epidemia presenta rischi di “infiltrazioni mafiose nell’intero circuito produttivo e commerciale” e di corruzione, vista la mole di finanziamenti pubblici. L’allerta arriva dal Viminale, che ha già messo in campo misure di monitoraggio e contrasto. Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per valutare la prima fase emergenziale sugli aspetti legati alla pubblica sicurezza e sui pericoli di infiltrazioni della criminalità organizzata.