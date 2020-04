Secondo quanto riporta “Fanpage”, era l’11 aprile scorso e tre giovani di Vigevano, pr di alcune discoteche milanesi, mostravano su Instagram che non avevano alcuna intenzione di rispettare il lockdown. Uno di loro diceva anche che il padre era appena guarito dal Coronavirus, un altro che sua madre lavorava in un centro Covid. Avevano deciso di lasciare le loro case per trascorrere la Pasquetta da un amico. In tutto una decina di persone che poi si erano filmate mentre cucinavano e scherzavano. A Vigevano qualcuno, dopo che la vicenda era stata denunciata anche da Selvaggia Lucarelli, ha segnalato alle forze dell’ordine quei video ed è di oggi la notizia che due dei tre ragazzi sono stati sanzionati. La multa è di 1.200 euro a testa.