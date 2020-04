In merito all’emergenza Coronavirus, tante sono le sperimentazioni in corso. Alcuni sieri hanno dato risposte positive sugli animali, in particolare sulle scimmie, pronti i test sull’uomo. Per illustrare come dovrebbe funzionare la vaccinazione, Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), basandosi sulle sue competenze in immunologia e vaccinologia, presenta un video animato allo scopo di “aumentare la fiducia del pubblico nei confronti dei vaccini e la stima nella ricerca scientifica“. In basso ilvideo in questione.