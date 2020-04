L’Europa rappresenta sempre più epicentro dell’epidemia di Coronavirus. Sono stati superati i 130.000 morti per coronavirus in Europa secondo il bilancio diffuso dall’Afp. I tre quarti dei decessi si trovano in Italia (27.359), Spagna (24.275), Francia (23.660) e Regno Unito (21.678). Su un totale di 130.002 e 1.433.753 casi di Covid-19, l’Europa è il continente più colpito al mondo dalla pandemia.