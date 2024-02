Il Secolo: “Verde-Palermo, ieri c’è stata apprensione a La Spezia”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul calciomercato dello Spezia e su Verde dopo il no al Palermo.

Dopo tanta apprensione e un ritardo di risposta da parte di Platek e Tella, ieri sera si è forse chiuso il cerchio sul rinnovo e adeguamento del contratto di Daniele Verde. Il no al Palermo dettato più da Eduardo Macia che dal calciatore e dal suo agente, ha comunque permesso una rinegoziazione del contatto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2025 e che è stato posticipato al 2026, rimodulando le cifre in alto (in serie B Verde percepiva 660 mila lordi all’anno, in A erano 1.110.000), con opzione al 2027. In giornata ci sono stati diversi contatti tra le parti perché dopo l’accordo in sede, l’ok definitivo doveva arrivare dagli Stati Uniti e ha tardato. Tutto risolto poi in prima serata.