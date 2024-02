TMW: “Reggiana, accordo vicino con Bettella. Niente ritorno in rosanero per lui”

La Reggiana molto attiva sul mercato.

I granata sono in prima fila per l’ingaggio di Luca Moro, pagato 4 milioni di euro dal Sassuolo. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito fino a giugno 2025 Sulle sue tracce restano e resistono anche il Catanzaro e la Sampdoria.

Accordo vicinissimo per Davide Bettella. Secondo quanto riportato da “TMW” nelle ultime ore la Reggiana ha sorpassato il Palermo nella corsa al calciatore. Niente ritorno in rosanero dunque per il difensore.