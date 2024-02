Di Marzio: “Cremonese, in arrivo Marrone dal Lecco”

Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio riporta aggiornamenti su alcune delle trattative di mercato in B.

Il Lecco stringe per lo svincolato Elio Capradossi. Il classe 1996 sarà il nuovo difensore centrale bluceleste in coppia con Ierardi. Trattativa avviata anche con Gabriel Lunetta, difensore mancino a tutta fascia, classe ‘96 del Sudtirol. In uscita Luca Marrone che va alla Cremonese dove ritroverà Stroppa, suo allenatore al Crotone e al Monza.