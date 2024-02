Pedullà: “Chaka Traorè dal Milan al Palermo. Cifre e retroscena dell’operazione”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma su Chaka Traorè dal Milan al Palermo.

L’attaccante 2004 ha preferito restare in Italia piuttosto che prendere in considerazione le proposte dall’estero (Losanna in testa). La formula prevista era inizialmente quella del prestito secco, che il Palermo avrebbe accettato, poi si è tramutata in prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni più bonus e percentuale da futura rivendita tra il 20 e il 25 per cento, cifre comunque alte.

La formula è un dettaglio rispetto a un’operazione a sorpresa che va in porto. Il Milan in quel ruolo è coperto e pur conoscendo le qualità di Chaka preferisce mettere in preventivo qualche possibile plusvalenza (da verificare) sui giovani.