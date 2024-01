Il Secolo: “Spezia e Palermo ci riprovano. Scambio Antonucci-Vasic?”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla telenovela Verde-Palermo con i rosanero che virano su Antenucci.

Intanto, nonostante i movimenti degli agenti, parrebbe non muoversi anche Mirko Antonucci, che la Gea World ha offerto al Lecce, così come alla Salernitana in questi giorni, avendo Sabatini avuto il ragazzo a Roma. Si sta cercando una sistemazione forzata, ma lo Spezia anche in questo secondo caso pare non voler accettare offerte, ci sarebbe il Palermo di nuovo interessato.

Ritorna l’opzione Vasic? Il calciomercato chiude domani, alle 20, tutto può ancora essere. Pressoché ufficiale l’arrivo di Gregorio José Tanco, svincolato dal Banfield, contratto fino al 30 giugno 2025, anche se Muhl pare non partire per la Germania (si decide tutto oggi).

Una rosa che potrebbe sembrare allungata, ma che ha le situazioni fisiche di Kouda, Reca, Wisniewski, Elia e poi Gelashvili e Bandinelli da monitorare nei tempi. Club bianco che anche ieri ha lavorato per dare la caccia al bomber. Confermate le indiscrezioni su una possibile scelta importante in attacco, che maturerebbe nelle ultime ore. Non si può sbagliare il colpo decisivo sulla linea di arrivo.

Il Secolo: “Atto poco nobile. Ecco come lo Spezia ha ritrattato sulla cessione di Verde al Palermo”