Corriere dello Sport: “Palermo compra ancora. Occhi su Baez e Venuti”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo e gli obiettivi Baez e Venuti.

Fumata nera. Sfuma Daniele Verde, che resta allo Spezia, e il Palermo deve virare su altri obiettivi. Il ritorno alla carica dei dirigenti rosanero, che dopo avere definito l’operazione sono rimasti spiazzati dal dietrofront del club ligure, non ha sortito effetti. Il jolly offensivo napoletano rimane in Liguria e con la società bianconera ha trovato anche l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Nonostante la beffa, il duo Rinaudo-Bigon vuole regalare a Corini un esterno d’attacco. Situazione che tiene in bilico Nicola Valente il cui trasferimento al Padova, per il quale filtra comunque ottimismo, resta bloccato finché il Palermo non avrà trovato un “sostituto”. E a questo proposito ci sono ancora spiragli per Giuseppe Caso, in uscita dal Frosinone.

La Cremonese è in vantaggio ma i rosanero non mollano. Decisiva, a questo punto, la volontà del giocatore. Del Frosinone, ai rosanero piace anche un altro esterno, Jaime Baez, seguito pure dal Bari.

Riflettori puntati anche sulla difesa: un terzino destro (il 28enne Lorenzo Venuti del Lecce?) o un centrale in base anche al modo in cui verrà inquadrato il neo-acquisto Salim Diakité: «Mi piacciono entrambi i ruoli – ha ammesso ieri in occasione della sua presentazione – gioco dove serve». A Terni alcuni amici e compagni lo hanno soprannominato “Ninja” per la sua voglia e determinazione: “La mia collocazione? Non ho bisogno di parlare con il mister, un Ninja va dappertutto”.