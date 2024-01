Corriere dello Sport: “Il Catanzaro insegue La Mantia. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B.

L’attaccante che cerca il Catanzaro dovrebbe essere Andrea La Mantia, attualmente alla Felapisalò in prestito dalla Spal. Ulteriore movimento di mercato potrebbe interessare la difesa con l’arrivo di un under, dal Messina: Giuseppe Salvo, finora 13 gare con un assist. Aspettando la fumata bianca per Luca Moro, che ha accettato il trasferimento alla Reggiana in prestito dal Sassuolo per 18 mesi, arrivano altri due colpi per allungare la coperta a disposizione di Alessandro Nesta: il primo è l’esterno offensivo Alex Blanco, che ha preferito salutare Como dopo l’arrivo di Strefezza, il secondo è il difensore Diego Stramaccioni, che si è appena ripreso da un infortunio al crociato e arriva dalla Juventus (era aggregato alla Next Gen). Vicino anche l’approdo del jolly di centrocampo Gregorio Morachioli, che a Bari ha trovato poco spazio in questa stagione. Sono ore di attesa per il Bari.

Il ds Polito aspetta l’arrivo del terzino Abdoul Guiebre, nazionale del Burkina Faso, eliminato ieri sera in Coppa d’Africa dal Mali, ma non è ancora riuscito a liberare un posto tra gli over. Il centrocampista Andrea Astrologo potrebbe passare al Trento o al Gubbio. Viste le difficoltà incontrate per arrivare a Giovanni Bonfanti dell’Atalanta, la Ternana ha chiuso per il difensore Christian Dalle Mura, che la Fiorentina ha tenuto in rosa senza mai fargli vedere il campo in questa prima parte di stagione. Altra operazione conclusa felicemente, quella con la Cremonese per Yuri Rocchetti, laterale mancino che in stagione ha trovato poco spazio. Entrambi arrivano in prestito secco. Restano sempre sotto osservazione Tommaso Corazza del Bologna e Riccardo Pagano della Roma.

Il Como ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Fumagalli, centravanti proveniente dalla Giana Erminio con contratto fino al 2027. La Feralpisalò ha invece preso il centrocampista offensivo Giacomo Manzari, in prestito dal Sassuolo dopo la risoluzione con l’Ascoli. Il club marchigiano ha preso in prestito dallo Swift Hesper il centrocampista Karim Zedadka, francese naturalizzato algerino, reduce dall’esperienza nel massimo campionato lussemburghese, e ha risolto anche il contratto con il difensore Amine Ghazoini. Lo Spezia ha depositato il contratto Gregorio Josè Tanco, svincolato ed ex Banfield.