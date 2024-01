Corriere dello Sport: “Tenkorang a Foggia. Spal: Ghiringhelli. Le trattative del giorno in C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

L’Avellino ha ufficializzato gli ultimi due rinforzi del mercato invernale: il centrocampista Michele Rocca, prelevato a titolo definitivo dal Catania, e l’esterno offensivo Michele D’Ausilio, ingaggiato dal Cerignola. Il Picerno, che ha perso Ruben Garcia a causa di un grave infortunio, è tornato sul mercato per individuare il sostituto in difesa: piacciono Marco Caldore del Giugliano e Lorenzo Gonnelli del Cerignola.

Il Brindisi ha incassato il “no” del Foggia per Moses Odjer, ma ha chiuso con la Turris per l’acquisto dell’attaccante Angelo Guida. La Virtus Francavilla ha ceduto, a titolo definitivo, il centrocampista Lorenzo Lo Duca alla Luparense e ieri sera ha annunciato l’ingaggio del regista Mohamed Laaribi, proveniente dal Potenza. L’esterno offensivo Umberto Galletta lascerà la Casertana e concluderà la stagione in Serie D: passerà in prestito al Barletta. Il Giugliano ha raggiunto l’accordo con l’Ancona per la cessione in prestito ai marchigiani del centrocampista Vasilios Vogiatzis.

Il Foggia ha preso in prestito dalla Cremonese il centrocampista Joshua Tenkorang. Ancora un ingaggio per il Catania, che dopo avere ceduto Rocca all’Avellino (ma sono anche altre i calciatori in uscita), si è assicurato le prestazioni del centrocampista colombiano, già del Benevento, Andres Tello. A seguito dell’infortunio del portiere lettone Bethers, poi, si profila il ritorno in rossazzurro di Jacopo Furlan, che ieri ha lasciato il Perugia: risoluzione consensuale, come spiegato dalla società umbra.

A Benevento, visite mediche ieri pomeriggio per Filippo Nardi, centrocampista proveniente dalla Cremonese via Reggiana. Ufficialmente in prestito, ma l’obbligo di riscatto scatterà alla prima partita e il nuovo contratto scadrà nel 2006. Carli è a Milano dove cercherà di trovare una collocazione e Nermin Karic, che ha chiesto di andar via: per lui c’è l’interesse dell’Ascoli che aveva proposto uno scambio con Adjapong, che il Benevento non ha però accettato. Il Taranto ha acquistato il centrocampista Antonio Matera dalla Turris: arriva a titolo definitivo, contratto sino al 2025. Il Pescara invece ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Capone esterno d’attacco, fratello dell’ex biancazzurro Christian Capone ex biancazzurro. Svincolato dal club croato Nk Varazdin, contratto di 6 mesi con opzione per i prossimi due anni. Il Pescara, inoltre, è tornato a puntare i fari sull’islandese Mikaelsson del Venezia. Piace anche il giovane romeno Rares Burnete del Lecce. Oggi saliranno a Milano il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Daniele Delli Carri. Certo comunque l’arrivo di una punta, seppur giovane, considerando che Edoardo Vergani resterà fuori almeno un mese.

A Rimini, invece, c’è l’offerta ufficiale per Timothy Nocchi, l’ex portiere del Piacenza che il club intendere mettere sotto contratto fino a giugno (attualmente è svincolato): la risposta è attesa in giornata, ma si va verso la fumata bianca. Arrivano i rinforzi in casa Spal: Luca Ghiringhelli è il primo tassello per la corsia mancina di difesa ed è stato prelevato dal SudTirol in prestito fino al termine della stagione. Antonio Donnarumma rimane la prima opzione per la porta, ma non è escluso che alla fine si vada avanti con Alfonso e Galeotti, quest’ultimo rientrato dal prestito al Lumezzane.

Per l’attacco la prima scelta rimane Andrea La Mantia, inseguito però dal Catanzaro. Il difensore Daniel Dumbravanu ceduto in prestito al Messina. E’ praticamente fatta per l’arrivo al Monterosi dell’attaccante Alessio Rosa dall’Atalanta under 23. Il portiere Davide Mastrantonio torna alla Roma, che lo ha girato alla Pro Vercelli. Il Crotone cerca un attaccante: oltre a Gianmario Comi della Pro Vercelli si tenta anche per Umberto Eusepi del Lecco. Il Latina ha preso in prestito dal Pisa il portiere Johan Elia Guadagno.