Il Secolo: “Sampdoria, metodo Accardi. Idee Stulac e La Mantia”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla Sampdoria e sul mercato che Accardi ha intenzione di fare. I doriano, avrebbero messo nel mirino anche alcuni calciatori attualmente in rosanero.

La Sampdoria è concentrata sulla scelta del responsabile dell’area tecnica, con Accardi in pole position per il ruolo, supportato da Giuseppe Colucci e Andrea Gasbarroni. Con il loro arrivo, si inizieranno i primi veri movimenti di mercato. Andrea Mancini potrebbe essere confermato come direttore sportivo, ma saranno necessari chiarimenti su ruoli e competenze.

Incontri e Decisioni Imminenti

Il primo incontro tra Accardi e Pirlo sarà fondamentale per impostare il futuro del club. Tra il 12 e il 14 giugno, la Sampdoria eserciterà i riscatti dei prestiti, seguiti dai controriscatti dal 15 al 17 giugno. La Samp riscatterà il 17enne Leoni dal Padova per 1,5 milioni di euro, con l’intenzione di cederlo a club interessati come Torino, Juventus o Inter, mantenendolo eventualmente in prestito.

Movimenti di Giocatori

Portieri:

Audero: L’Inter non dovrebbe riscattarlo, ma il Como è interessato.

Stankovic: Piace a Pirlo, ma ci sono club di Serie A interessati, tra cui l’Empoli.

Fulignati (Catanzaro): Accardi e Mancini lo conoscono bene, ma il Catanzaro non lo cede facilmente e c’è l’interesse della Cremonese.

Brignoli: Ex Samp, in scadenza con il Panathinaikos ma interessato anche dall’AEK Atene.

Difensori e Centrocampisti:

Yepes e De Luca: La Sampdoria cercherà di rinnovare i contratti in scadenza nel 2025.

Ghilardi e Esposito: Difficile il ritorno dall’Inter di Esposito, ma possibile per Ghilardi con l’Hellas Verona.

Darboe (Roma): Ci sono chance per il suo arrivo.

Stulac e Henderson: Entrambi potrebbero lasciare Palermo, ma l’arrivo di Dionisi potrebbe cambiare i piani.

Attaccanti:

La Mantia (SPAL): Giocava in coppia con Mancuso nell’Empoli, e potrebbe interessare la Sampdoria.

Mancuso: Il Palermo non dovrebbe riscattarlo dal Monza.

Raimondo (Bologna): Dopo un anno alla Ternana, potrebbe essere una opzione per l’attacco.

Mendes (Ascoli): Anche lui nel radar della Sampdoria.

Settore Giovanile

Luca Silvani, in arrivo dall’Atalanta, sarà il nuovo responsabile del settore giovanile. Giovanni Invernizzi è in scadenza, ma potrebbe rimanere. Per la panchina della Primavera si valutano ex giocatori come Tufano, Pavan, Bellucci e Pozzi.

Location del Ritiro Estivo

Si stanno valutando diverse opzioni per il ritiro estivo, tra cui la Germania, dove il 30 luglio si giocherà contro il Carl Zeiss Jena, e l’Austria, dove è andato l’Empoli nelle ultime due stagioni.

La Sampdoria è impegnata a delineare una strategia chiara e concreta per affrontare la prossima stagione, con particolare attenzione alle prime mosse di mercato e alla definizione dei ruoli chiave all’interno del club. La collaborazione tra Accardi e Pirlo sarà cruciale per il successo del progetto tecnico.