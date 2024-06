L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B che riguardano anche i tecnici.

Per la panchina del Pisa è spuntata anche la candidatura di William Viali (negli ultimi due campionati ha salvato due volte il Cosenza, ma non ha fatto bene ad Ascoli) dato che nelle ultime ore Pippo Inzaghi viene dato più vicino al Bari. I nerazzurri continuano a tener monitorato anche Massimo Donati, reduce da un’ottima annata in C con il Legnago. Nel ruolo di direttore sportivo si registra un sorpasso di Giovanni Rossi su Renzo Castagnini, che potrebbe comunque abbandonare Brescia per questioni famigliari.

Dopo aver sostenuto un colloquio con il Venezia, Eusebio Di Francesco, che piace anche all’Udinese, è stato nuovamente ingolosito dal Frosinone. I ciociari stanno facendo il possibile per convincerlo a rimanere, riscattando così l’amarissima retrocessione. Il presidente Stirpe è disposto a dargli carta bianca per pianificare la squadra che punterà subito a risalire, facendo fruttare al massimo i 10 milioni di paracadute.

La Cremonese cerca un portiere che dia solidità ed è piombata su Andrea Fulignati, avversario dei grigiorossi nella semifinale playoff. Lo Spezia sta definendo la cessione definitiva al Panathinaikos di Bartlomiej Dragowski (già in prestito in Grecia da gennaio) per 2,2 milioni di euro. Con quanto incasserà, il club ligure potrebbe riscattare il centrocampista Adam Nagy dal Pisa (1.2 milioni) e andare sugli attaccanti Filippo Pittarello (Cittadella) ed Edoardo Soleri (Palermo).

A Cesena, dove il pacchetto azionario di maggioranza del club passa a Melby, per la panchina i prossimi saranno i giorni dell’ufficialità di Roberto D’Aversa, sempre che in extremis non si registri un sorpasso del Venezia. Fine settimana di valutazioni alla Reggiana: Fabio Caserta resta in pole-position, ma deve definitivamente vincere la concorrenza di Marco Zaffaroni e Ignazio Abate. Il terzino Nicolò Corrado è tornato alla Ternana, che per il momento è bloccata sia in entrata che in uscita: il Modena potrebbe essere interessato a trattenerlo trasformando il prestito in un acquisto definitivo, ma il Brescia è in vantaggio sul terzino sinistro ed è disposto ad investire 300.000 euro per il cartellino. Duello tra Modena e Brescia anche per l’attaccante Thomas Alberti, che si svincola dal Fiorenzuola (per eff etto della retrocessione in D) dove ha segnato 9 gol in 34 partite.