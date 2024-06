Gds: “Palermo, riflettori su Ferrari e Defrel. Il Brescia bussa per Soleri”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sugli obiettivi di mercato dei rosanero.

Con l’arrivo di Alessio Dionisi alla guida del Palermo, è già tempo delle prime valutazioni di mercato. Dionisi, insieme al direttore sportivo Morgan De Sanctis, incontrerà presto i vertici societari e Riccardo Bigon per definire una strategia di rafforzamento della squadra in vista del ritiro di luglio.

Possibili Movimenti dal Sassuolo

Dionisi potrebbe considerare alcuni profili in uscita dal Sassuolo, club che ha guidato per due stagioni e mezzo. Sebbene sia ancora presto per parlare di un asse di mercato tra Palermo e Sassuolo, alcuni nomi potrebbero risultare interessanti. Ad esempio, Gian Marco Ferrari e Grégoire Defrel, entrambi in scadenza di contratto con gli emiliani, potrebbero essere appetibili. Ferrari ha già rifiutato le proposte di rinnovo e piace anche a Venezia e Como, mentre Defrel potrebbe tornare in Francia, ma il Palermo potrebbe monitorare la situazione. Entrambi i giocatori, con 32 anni di età, rappresentano profili di esperienza utili per tentare la promozione.

Altri Nomi Interessanti

Samuele Mulattieri: Nonostante una stagione deludente sotto la guida di Dionisi, Mulattieri potrebbe cercare un nuovo inizio dopo un’annata negativa. Nel 2022/23 è stato tra i protagonisti del ritorno in Serie A del Frosinone, e il suo profilo potrebbe interessare il Palermo.

Giuseppe Caso: Cercato dal Palermo a gennaio, Caso è rimasto a Frosinone ma è stato estromesso per motivi disciplinari. Sarà uno dei nomi più caldi in Serie B e potrebbe suscitare nuovamente l’interesse del Palermo.

Jari Vandeputte (Catanzaro) e Sebastiano Esposito (Inter): Entrambi sono stati sondati dal Palermo per il ruolo di esterno sinistro, ma hanno richieste in Serie A dopo una buona stagione tra i cadetti.

Gabriele Borrelli: Attualmente in una situazione incerta tra Brescia e Frosinone, con le “rondinelle” che hanno un’opzione per il riscatto ma con un rapporto incrinato. Potrebbe essere un obiettivo per l’attacco del Palermo.

Liberato Cacace (Empoli): Un altro nome interessante per rinforzare la difesa rosanero.

Uscite

Tra le possibili uscite, Edoardo Soleri è tornato sotto la valutazione del Brescia, mentre lo Spezia ha mostrato interesse per il giocatore. Il Palermo si prepara per una stagione decisiva con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e puntare alla promozione. Le decisioni di mercato di Dionisi e De Sanctis saranno cruciali per costruire una squadra competitiva, e il ritiro di luglio sarà il momento per valutare più dettagliatamente la rosa e apportare le necessarie modifiche.

Gds: “Palermo, il reparto arretrato sarà rivisto. Ceccaroni rimane, «Nede» è in bilico”

Gds: “Palermo, Lucioni può diventare un caso”