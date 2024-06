Repubblica: “Rosa, tuffo nel passato. Torna Migliaccio beniamino dei tifosi”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno a Palermo di Giulio Migliaccio nello staff di De Sanctis.

Un Ritorno di Cuore

Giulio Migliaccio, figura storica del Palermo, è tornato nel club siciliano, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo aver lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi durante il suo periodo come giocatore, Migliaccio torna in veste di osservatore-scout, pronto a contribuire al nuovo corso rosanero.

Collaborazione con De Sanctis e Dionisi

Il nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, insieme al tecnico Alessio Dionisi, ha portato in Sicilia il suo staff, incluso Migliaccio e Simone Lo Schiavo, per lavorare in tranquillità e definire le strategie di mercato. Questo team ha il compito di riportare ordine in un gruppo disorientato dai mancati risultati della passata stagione e dai rumor di mercato.

Carriera da Giocatore e Esperienze Precedenti

Giulio Migliaccio ha avuto una carriera lunga e ricca, iniziata nel 1998 con il Savoia in Serie C e terminata nel 2017. Durante la sua carriera ha militato in vari club tra cui Bari, Ternana, Fiorentina e soprattutto Palermo, dove ha giocato dal 2007 al 2012, accumulando 158 presenze e segnando 9 gol. Migliaccio è stato un vero beniamino dei tifosi grazie alla sua dedizione e al suo spirito combattivo, giocando in diverse posizioni dal mediano difensivo al trequartista.

Momenti Memorabili

Tra i momenti più memorabili della sua carriera ci sono la finale di Coppa Italia 2010-11 e la rete decisiva contro il Milan in semifinale, che Migliaccio ricorda con emozione. Ha giocato con grandi campioni come Barzagli, Liverani, Pastore, Miccoli, Cavani, Bresciano, Simplicio e Dybala, di cui ha una grande considerazione.

Transizione a Dirigente

Dopo il ritiro, Migliaccio ha intrapreso la carriera dirigenziale, iniziando con l’Atalanta, dove ha affiancato Giovanni Sartori e successivamente è diventato responsabile dello sviluppo delle risorse tecniche. Nel 2021, ha lavorato nell’area tecnica della Salernitana a supporto di De Sanctis, prima di tornare a Palermo.

Obiettivi per il Futuro

Con l’ingresso di Migliaccio nello staff, il Palermo punta a raggiungere risultati migliori rispetto alla passata stagione. Il nuovo team dirigenziale e tecnico lavorerà per definire una strategia di mercato efficace e preparare la squadra per il ritiro di luglio. Il ritorno di Migliaccio, con la sua grinta e il suo entusiasmo, promette di dare una spinta positiva al progetto rosanero.

In sintesi, il ritorno di Giulio Migliaccio al Palermo rappresenta non solo un rinforzo tecnico ma anche un simbolo di continuità e passione per il club, elementi essenziali per puntare a nuovi successi e alla promozione.