Gds: “Palermo, il reparto arretrato sarà rivisto. Ceccaroni rimane, «Nede» è in bilico”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difesa del Palermo e il futuro di alcuni rosanero.

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni, complice un rientro affrettato dall’infortunio patito a novembre. Nonostante ciò, l’importanza di Ceccaroni nella squadra rosanero rimane intatta. Il City Group ha investito su di lui con determinazione, assicurandoselo dopo un lungo tira e molla con il Venezia dodici mesi fa, e sa quanto possa essere fondamentale per i meccanismi difensivi del Palermo.

Il Ritorno di Dionisi e il Ruolo di Ceccaroni

Ceccaroni è stato un punto di riferimento difensivo per Dionisi durante il suo periodo al Venezia nel 2019/20. Nonostante le esperienze limitate con Spezia e Padova, Dionisi ha visto in lui un titolare stabile, un’intuizione seguita anche da Zanetti e Corini. Ora, con Dionisi alla guida del Palermo, il binomio si ricompone, e Ceccaroni è ben posizionato per essere una certezza nella retroguardia rosanero, che si prepara a un rinnovamento significativo.

La Stagione di Ceccaroni

La scorsa stagione è stata complicata per Ceccaroni, culminata con l’infortunio che lo ha tenuto fuori durante i play-off contro la sua ex squadra, il Venezia. Il recupero dalla lesione alla coscia sinistra sta procedendo bene, e il difensore dovrebbe essere pronto per l’inizio del ritiro a Livigno, previsto per il 7 luglio. La sua centralità nell’undici titolare dipenderà dalle decisioni di Dionisi, ma la conoscenza dell’ambiente e il precedente lavoro con il tecnico lo pongono in una posizione favorevole.

Situazione di Nedelcearu

Sul futuro di Ionut Nedelcearu, compagno di reparto di Ceccaroni, ci sono più incertezze. Tuttavia, Nedelcearu può consolarsi con la partecipazione a Euro 2024. Inizialmente escluso dalla lista dei 26 giocatori scelti dal commissario tecnico Iordanescu, è stato richiamato per sostituire un compagno infortunato. Nedelcearu avrà quindi l’opportunità di giocarsi le sue carte nel girone E contro Belgio, Slovacchia e Ucraina, diventando l’unico giocatore del Palermo attualmente impegnato in una competizione continentale.

Altri Giocatori

Un altro giocatore del Palermo che potrebbe presto essere coinvolto in una competizione internazionale è Lund, se il suo nome figurerà tra i partecipanti alla Coppa America. La competizione inizierà il 20 giugno, con gli Stati Uniti come paese ospitante.

Conclusione

Il Palermo si appresta a un rinnovamento importante, con De Sanctis e Dionisi al lavoro per allestire una squadra competitiva. La centralità di Ceccaroni nella difesa e le incertezze riguardanti Nedelcearu sono aspetti che verranno valutati attentamente durante il ritiro estivo. L’obiettivo rimane quello di costruire una squadra capace di puntare alla promozione e migliorare rispetto alla stagione precedente.

