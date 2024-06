TMW: “Cesena, non solo D’Aversa: contatti anche con Mignani per la panchina”

La situazione della panchina del Cesena è ancora tutta da decidere, soprattutto ora che la squadra è stata promossa in Serie B. La questione chiave è capire quale sarà la decisione di Domenico Toscano, il tecnico uscente, che sembra essere al centro dell’interesse di squadre come Catania e Padova. La sua scelta potrebbe influenzare notevolmente le dinamiche del mercato degli allenatori.

Parallelamente, c’è una ricerca attiva per il suo successore. Roberto D’Aversa sembra essere il favorito per la posizione, avendo un solido curriculum con esperienze precedenti importanti, come quella a Lecce. Tuttavia, non è l’unico candidato considerato. Nomi come Andrea Sottil, Massimiliano Alvini e Leonardo Semplici sono stati menzionati, il che mostra che il Cesena sta valutando diverse opzioni con profili abbastanza diversi.

Come si legge su “TMW” emerge anche il nome di Michele Mignan come un altro serio candidato, specialmente dopo i contatti recenti segnalati. La sua esperienza più recente non è stata particolarmente lunga al Palermo, ma ha dimostrato capacità notevoli nel passato, guidando il Bari al ritorno in Serie B, oltre ad avere esperienze con squadre come Modena, Siena e Olbia. Questo lo rende un candidato interessante per il Cesena, che probabilmente sta cercando un allenatore capace di gestire la transizione e le sfide della Serie B.