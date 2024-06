Pep, qui non mi sento bene, me ne vado: lascia Guardiola e il Man City senza alcun preavviso | Trema il calcio mondiale

Pep Guardiola costretto a dire addio al suo pupillo. Mal di pancia e valigie in mano: tifosi sconvolti dalla scelta.

Mastica amaro Pep Guardiola. Dopo la vittoria del titolo, arrivata in maniera praticamente identica a come era arrivata nel 2023, il Manchester City prova a tirare i primi bilanci per preparare un’altra stagione da protagonista. Con gli occhi della Premier addosso, viste le recenti vicissitudini tra club e lega, e anche della Uefa visti i tanti – troppi – soldi e debiti accumulati dal club di Manchester.

Guardiola, diventato il primo ad avere vinto 4 Premier League di fila, e arrivato al suo quinto titolo in sei anni in Inghilterra oltre al triplete dello scorso anno, sembra avere ancora fame dopo una serie di successi incredibili ottenuti con i citizens. La finale di Fa Cup persa contro lo United pesa ancora, certo, così come brucia l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, che in caso di vittoria avrebbe voluto dire con tutta probabilità secondo titolo europeo di fila per lui.

Ma adesso ci sono da risolvere le solite questioni di mercato, con un giocatore che sembrerebbe essere pronto a lasciare Manchester a causa del poco spazio trovato in campo.

Manchester City, primo addio autorevole

Sono 11 i gol nelle 36 partite di campionato quest’anno per Julian Alvarez. Il talento argentino, campione del mondo titolare a 22 anni di età, non sembra trovare pace dall’arrivo di Haaland, che gli ha inesorabilmente tolto spazio e minuti. Il giovane collega si è anche affiancato a lui per un raro ma spesso efficace attacco a due, ma Julian potrebbe essere tentato da un ruolo più centrale in giro per l’Europa.

Il City non vuole perderlo, ma in estate il mal di pancia potrebbe diventare insostenibile per il classe 2000, che non vuole vivere una carriera all’ombra del gigante norvegese ex Dortmund. Per lui si profila un’ipotesi addio con destinazione Liga il prossimo anno.

Ipotesi Liga per Alvarez

Secondo quanto si apprende nelle ultime ore, pare che Julian stia valutando di lasciare il City, visto il dualismo spesso troppo opprimente con Erling Haaland. Il giocatore ha estimatori in tutta Europa, e su di lui potrebbe piombare l’Atletico Madrid.

Simeone sarebbe più che felice che abbracciare il suo connazionale, ma il costo è elevatissimo. Il City valuta l’argentino infatti 90 milioni di euro, cifra fuori dalla portata di tanti club, anche se la volontà del giocatore potrebbe risultare determinante.