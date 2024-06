Squilla il telefono, chiama CR7: amico mio, ti aspetto in Arabia | Se lo prende a parametro zero

La Lega Saudita chiama un altro top dall’Europa. Cristiano Ronaldo lo ha convinto a trasferirsi in estate: arriva a parametro zero.

Ancora una tentazione dall’Arabia Saudita. Se la scorsa estate era stata segnata inesorabilmente dai soldi della Saudi League, che aveva fatto tremare il calcio del Vecchio Continente e lasciato pensare a un trasferimento in massa in oriente del calcio che conta, i toni nel 2024 – almeno in questo inizio di calciomercato – sembrano essere decisamente diversi.

Mancanza di appeal, rubinetti chiusi, sponsor da parte dei colleghi così così? Una serie di fattori stanno sicuramente abbassando i riflettori sulla lega più ricca del mondo, che adesso più che una nuova avventura per i calciatori sembra essersi incanalata verso lo stereotipo del cosiddetto cimitero degli elefanti, a cinque stelle.

Tradotto: un’occasione a fine carriera per firmare un contratto importante e portare a casa quanti più soldi si riesca ad immaginare. E’ il caso di un altro big che non rinnoverà il suo contratto in Europa, e che con lo sponsor di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare nelle prossime ore a firmare con la Saudi League e l’Al Nassr.

Tentazione Arabia Saudita

Il feeling con il nuovo presidente non sembra essere scoccato. Andre Villas-Boas ha portato con le sue elezioni una vera e propria rivoluzione. Il Porto con l’arrivo dell’ex allenatore ha infatti già cambiato guida tecnica comunicando a Conceicao l’addio – nonostante il rinnovo di qualche mese fa -.

Stessa sorte toccherà a Pepe, che con Conceicao e con il vecchio presidente aveva invece un ottimo rapporto e che ha invece il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Il giocatore all’età di 41 anni potrebbe essere tentato qualora arrivasse la chiamata dall’Arabia Saudita, e magari potrebbe riabbracciare il suo caro amico Cristiano Ronaldo.

Pepe: niente rinnovo con il Porto

Pinto Da Costa avrebbe sicuramente provato a rinnovarlo, ma Villas-Boas non sembra essere della stessa idea. Anzi, il nuovo presidente non proporrà alcun rinnovo al 41enne capitano del Porto, che dopo gli Europei si ritroverà dunque senza squadra. Pepe al termine del torneo potrebbe anche decidere di ritirarsi dal calcio giocato, ma qualora dovessero arrivare offerte importanti potrebbe decidere di giocarsi le ultima chance.

La Lega Saudita rimane alla finestra, conscia del fatto che Pepe al momento in Europa non avrebbe molti estimatori considerata la carta di identità.