Come riportato dal noto esperto di calciomercato Di Marzio, si intriga il rebus direttori sportivi in Serie B. Con Magalini diretto verso Bari, il Catanzaro è alla ricerca del profilo adatto per sostituirlo.

Il club ha avuto un incontro con Ciro Polito, separatosi di recente dal Bari, ma non sarebbe l’unico in lista. Infatti, tra i profili attenzionati c’è anche l’ex Modena Vaira.