Carrarese in B, Zanon: «Tutto merito del gruppo»

Ai microfoni di TMW, il difensore della Carrarese Zanon ha parlato al termine del match vinto contro il Vicenza per 1-0 che ha regalato la promozione al club:

«Bellissimo, tutto. Domani mi sveglierò e cercherò di metabolizzare quello che sta succedendo. Sono contento, l’importante era vincere e centrare l’obiettivo. Il prossimo anno ci sarà da divertirsi. L’assist per Finotto? L’abbiamo studiata ieri in allenamento: è arrivato il gol ieri e oggi anche. Sapevamo che questa sarebbe stata l’arma per fargli male. Siamo una squadra troppo forte, un gruppo eccezionale. È tutto merito del gruppo».