L’edizione odierna de “Il Roma” si è soffermata sulla vittoria del Savoia contro il San Tommaso. A fine gara il tecnico dei bianchi Parlato ha evidenziato tutta la propria gioia per la vittoria conquistata: «Bozzaotre? Era all’esordio, ha fatto un’ottima partita e sono contento della sua prestazione. Oyewale? Sta meglio, è in recupero: da martedì vedremo se potrà svolgere un programma differenziato. Ai ragazzi ho promesso una pizza se avessero segnato su uno schema provato in allenamento. In Serie D la palla inattiva è determinante sia per sbloccare le partite che per vincerle. Abbiamo ottimi saltatori e ottimi crossatori, quindi perché non tentare questa soluzione? Non è stata una partita bella da vedere: il vento ha condizionato i calciatori. Sono contento per i 3 punti e per non aver subito gol. Diakitè titolare al posto di Scalzone? Adama si sta allenando con continuità, Angelo purtroppo no per problemi fisici. Tutti sono importantissimi ma nessuno è indispensabile: vinciamo sempre in 24, mai in 11. Schierare tanti attaccanti dall’inizio significherebbe perdere l’equilibrio e non avrebbe senso». In seguito, anche patron Mazzamauro è intervenuto al termine della gara affermando che se il mister avesse bisogno di altri innesti per puntare dritto alla promozione, lo accontenterebbe immediatamente. Chiaro segnale da parte della società di voglia di continuare a far bene e centrare l’obiettivo della Serie C: «La ripresa di un campionato fa paura, la sosta solitamente è deleteria, quindi prendiamoci questi tre punti contro una squadra allenata ottimamente e che non merita la classifica che ha. Il primo tempo di questa partita è stato condizionato dal vento: c’è stata qualche indecisione da parte nostra ma non abbiamo rischiato. Nei primi 20 minuti siamo stati poco incisivi. Record? A me interessa vincere le prossime 16 partite. Rinforzi? Sì, se il Mister me li dovesse chiedere. I nuovi arrivati mi sono piaciuti, si sono già inseriti al meglio nei meccanismi».