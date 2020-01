Dopo gli ultimi eventi in casa Biancavilla in relazione al situazione societaria, l’ex presidente Salvatore Ventura con una lettera ha annunciato il passaggio della società al nuovo presidente Salvatore Massimiliano Leonardo, passaggio che però non prevede la cessione del titolo. Queste le parole di Ventura: «Dopo la grande cavalcata dello scorso anno ho dovuto prendere atto con amarezza di forti criticità nella gestione sportiva della squadra da parte del ds Finocchiaro, che hanno incrinato il mio rapporto con lo stesso e causato conseguenti tensioni all’interno della dirigenza. Per non pregiudicare il cammino entusiasmante fatto fin qui, ho dovuto aprire questo nuovo percorso: questa nuova compagine rafforza la società e ha preso l’impegno di salvaguardare e potenziare la squadra per questo campionato».