L’edizione odierna de “Il Roma” si è soffermata sulla prima vittoria del girone di ritorno del Savoia. I bianchi, infatti, si sono imposti per 2 reti a 0 contro il San Tommaso. La gara si è sbloccata al minuto 31, il Savoia va in vantaggio con Poziello che, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insacca e porta in vantaggio la formazione di casa. Al 26’ il Savoia raddoppia con Antonio Guastamacchia che trasforma in rete, di testa, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Allo Stadio Giraud è 2-0 per la squadra di Mister Parlato. Il Savoia rimane così in scia della capolista Palermo, lasciando invariata sia la distanza con il primo posto che con la terza in classifica Giugliano.