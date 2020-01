L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Massimo Morgia, ex tecnico rosanero, in merito all’approdo di Floriano al Palermo: «Avrebbe potuto fare molto di più nella sua carriera – conclude Morgia – era arrivato anche in Serie B ed è un giocatore da quel tipo di categoria, se sta bene può tranquillamente essere utile al Palermo anche nella prossima stagione, in caso di promozione in Serie C».