L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Massimo Morgia, ex tecnico rosanero, in merito all’approdo di Floriano al Palermo: «Ha tutto quello che si può chiedere ad un attaccante: ha dribbling, estro, passaggio, cross, tiro e una velocità mostruosa. Un giocatore così non può non far bene in questa categoria. Le sue doti tecniche sono eccezionali – ribadisce il tecnico che nel 1999 sfiorò la promozione in B col Palermo – specialmente quando gioca da esterno in attacco. Si esprime nel migliore dei modi in quel ruolo perché è bravissimo sia nei tagli che nell’uno contro uno, ma non soltanto per andare a segno. Sa servire perfettamente i compagni e può essere utilissimo anche in questo».