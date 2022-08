L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida che attende il Palermo questa sera sul campo del Bari.

Stasera a Bari una specie di derby del sud che ha tenuto banco negli ultimi due anni in serie C. Due anni in cui i pugliesi hanno guardato dall’alto in basso il Palermo per via di una proprietà più forte ma con cui non sono riusciti ad imporsi. Un derby che per motivi diversi, biancorossi e rosanero affronteranno con squadre molto simili a quelle che hanno appena vinto il campionato di terza serie e che un po’ a sorpresa hanno illuminato la prima giornata del torneo cadetto.

La vittoria del Palermo contro il Perugia e il pari del Bari a Parma hanno consegnato alla serie B due possibili protagoniste, anche se la storia dei due club oggi racconta cose diverse. Il Bari è una squadra già completa, che con un anno di terza serie in più e con notevoli investimenti, ha deciso di affrontare la serie B con l’organico che ha vinto la C. Gli inserimenti sono stati pochi, linea tattica e tecnico è in continuità e i risultati di questa prima parte di stagione sono stati eccellenti. Due vittorie in Coppa Italia contro il Padova e a Verona e appunto il pareggio di Parma al termine di una partita ben giocata.

Il Palermo è invece ancora un cantiere aperto e la partita di stasera metterà in palio punti importanti, servirà per la classifica e per gli annali ma nulla potrà dire in merito alle prospettive della squadra rosanero in questo torneo. Perché se il Bari questo è qualche piccolo ritocco, il Palwermo certamente non sarà questa dalla prossima settimana. Sarà una squadra totalmente diversa con Di Mariano, Stulac, Bettella e forse Segre.