L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

L’attesa per il rinnovo di Nicolò Fagioli (21) è durata settimane. La scadenza da rimuovere era quella del 2023, in qualche modo pericolosa per ragionare con la calma sul futuro. Il 10 agosto è arrivata la firma, che ha prolungato il rapporto con Fagioli fino al 2026. Nel mezzo tante richieste di calciomercato dall’Italia stoppate dal centrocampista, determinato a prolungare il matrimonio per rimanere a Torino, almeno per i prossimi mesi. Poi succede che contro il Sassuolo entrano Fabio Miretti (19) e Nicolò Rovella (20) e lui no. Un segnale chiaro da parte di Massimiliano Allegri che obbliga in qualche modo la Juventus e il calciatore a fare una riflessione sull’imminente futuro. Le richieste del resto non mancano, la Cremonese riprenderebbe di corsa il giovane centrocampista e anche la Sampdoria è pronta a fare un’offerta in prestito ai bianconeri. Insomma, i prossimi saranno giorni di confronti e riunioni per decidere il futuro del talento della Vecchia Signora.

ATTESA. Per Nicolò Rovella la Juventus aspetta, invece, almeno un’altra settimana. L’accordo con il Monza per il prestito è definito e lo stesso calciatore ha già detto sì al club neopromosso, che dai bianconeri ha già accolto Filippo Ranocchia (21) anche su suggerimento di Massimiliano Allegri. Sono giorni davvero dinamici per l’Udinese. Per sostituire Brandon Soppy (20), ieri in città per le visite mediche con l’Atalanta, i friulani hanno provato il colpaccio con Hector Bellerin (27). Ma la prima offerta della società di Gino Pozzo (contratto di un anno) è stata respinta dall’esterno, sul quale orbitano società spagnole e inglesi. Sempre i friulani hanno mostrato interesse per il centrocampista dello Young Boys Fabian Rieder (20), valutato circa 8 milioni di euro, e tornato nel mirino dell’Atalanta da almeno una settimana. L’Empoli non cambia obiettivo e per la difesa continua ad aspettare Ethan Ampadu (21), che piace anche in Spagna e in Germania. Il punto di forza di questa trattativa è Paolo Zanetti che ha avuto il calciatore già a Venezia. Il Chelsea, però, libererà il giocatore solo con l’arrivo di un altro rinforzo. L’Atalanta invece ha puntato Paulo Azzi (28) del Modena. I colloqui tra i due club proseguono, con i bergamaschi determinati ad arrivare ad un punto di incontro in tempi rapidi. Come? Inserendo alcuni giovani per abbassare la richiesta iniziale di 7 milioni.

ANNUNCI. Giorni di annunci a Salerno. Il club campano ha ufficializzato la firma di Boulaye Dia (25) con la formula del prestito da 1,8 milioni e diritto di riscatto sui 12: indosserà la maglia numero 29. Poi, sempre ieri, è stato comunicato il rinnovo di Pasquale Mazzocchi (27) fino al 2026. E non è tutto. Perché il presidente Danilo Iervolino vuole consegnare un altro rinforzo offensivo al tecnico Davide Nicola. Non tramonta così Simone Verdi (30), mentre per Artem Dovbyk (25), già nel mirino del Torino, è stata presentata la seguente offerta: prestito oneroso con riscatto sugli 8 milioni. Il tema attacco verrà in ogni caso approfondito dopo la partita con l’Udinese, visto che il club di Iervolino vuole scegliere senza fretta il partner di Dia. A proposito di Torino, prime parole da granata per Perr Schuurs (22): «Sono un giocatore a cui piace attaccare con la palla, giocare fra le linee, in verticale ma anche ovviamente difendere. Ho scelto il 3, ovvero il numero che avevo anche all’Ajax». Il difensore olandese, pagato circa 3 milioni più 9 per l’acquisizione a titolo definitivo del suo cartellino, sarà a disposizione per la prossima partita contro la Lazio. Passiamo al Verona. Dopo il colombiano Juan Cabal (21), i veneti non mollano Yayah Kallon (21) del Genoa. Il difensore Giangiacomo Magnani (26) resta invece conteso da Cremonese e Lecce. A proposito dei grigiorossi, piace sempre Felix Afena-Gyan (19). Sul giovane giallorosso anche Monza e Salernitana.