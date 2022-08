L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul centrocampo del Palermo con Damiani e Broh che dovranno fare di tutto per restare tra i titolari.

L’ultima partita senza concorrenza, poi per Damiani si concretizzerà una realtà che già conosce bene. Un posto da contendere a Stulac, a guidare il centrocampo del Palermo, proprio come nell’anno e mezzo di militanza congiunta nell’Empoli. Nella stagione in B lo sloveno è stato titolare fisso degli azzurri di Dionisi, proprio con Damiani tre le alternative.

Al passaggio in A, Stulac è stato scavalcato da Asllani nelle gerarchie e Damiani non ha praticamente più visto il campo, accettando la corte del suo ex tecnico Baldini, finendo del Palermo in C. Per convincere Corini a farlo giocare insieme a Stulac, però, Damiani ha ancora una partita a disposizione. Quella di stasera contro il Bari. Dalla prossima settimana si passa alla linea a 3. Vale per Damiani, così come per Broh, che in un 4-3-3 può risultare più versatile del compagno di reparto in quanto utile anche da mezzala.