L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di alcuni rappresentanti dei club del girone I di Serie D. Danilo Scimonelli, presidente del Licata, afferma: «Se dovremo applicare il protocollo, lo faremo. La salute viene prima di tutto, ma proprio per questo ricominciare in condizioni così poco sicure credo sia rischioso. Chiediamo che la Lega si passi una mano sulla coscienza e metta la salute dei tesserati davanti all’interesse calcistico». Dello stesso avviso Domenico Cottone, presidente del Marsala: «Se Malagò stesso dubita che in Serie B possano seguire il protocollo, figuriamoci in D dove non abbiamo la forza economica per sostenerlo. La sanificazione delle strutture non è un problema, ma sottoporre trenta persone a tampone sì, specie se è a carico della società». Idem per Giuseppe Fasone, dirigente dell’Acireale: «Non credo ci siano garanzie per attuare il protocollo tra i dilettanti. Sarei ben felice di tornare in campo e ospitare Palermo e Savoia, che aspettavamo da tempo, ma non sarà semplice».