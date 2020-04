L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul campionato di Serie D. Il Palermo è pronto alla ripresa, ma gli altri no. A guidare la schiera di chi si oppone alla ripresa è l’Fc Messina: «Io spingerò per giocare i play-off a quattro squadre. Ripescaggi non ne voglio, non è corretto. Matematicamente nessuno ha vinto nulla. Se non sarà così, farò ricorso al Tar». Anche in quel caso, saranno necessari protocolli di sicurezza: «Ma la Lega deve metterci i soldi a disposizione – conclude Arena – e deve dimostrare di voler tutelare i presidenti che hanno fatto investimenti seri».