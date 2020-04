L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord datato 15 aprile 2006, quando il Palermo completò una rimonta incredibile contro la Roma, da 0-3 a 3-3. I giallorossi siglarono il tris con Taddei e una doppietta di Mancini. Ma Di Michele avviò la rimonta rosanero, poi toccò a Barone riprendersi la scena con una doppietta da applausi. Un pareggio che non bastò, almeno sul campo, per permettere al Palermo di inserirsi nella corsa all’Europa. La qualificazione in Coppa Uefa, però, arriverà comunque per effetto delle condanne relative al caso Calciopoli, con la conseguente penalizzazione di Juventus, Lazio, e Fiorentina. Venne penalizzato anche il Milan, ma non… abbastanza da portare ad un sorpasso da parte dei rosa, che inizialmente sognarono il «ripescaggio» in Champions League.