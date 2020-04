L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Walter Giuffrida, DG del Troina: ««In Serie D non è un protocollo attuabile, poi qui fino al 3 maggio siamo in zona rossa. Le tempistiche per noi sono lunghe, non è che in quella data si tornerà alla normalità. Poi abbiamo solo tre giocatori qui e l’albergo dove ospitiamo i ragazzi è stato requisito, è un problema ulteriore rispetto a quello sanitario, che viene prima di tutto».