L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla stagione balneare in Sicilia. Si può intravedere una speranza a fine giugno o ai primi di luglio. La richiesta unanime è di accorciare i tempi per dare il via libera all’allestimento degli stabilimenti: «In media – afferma ancora Ragusa – ci vogliono un paio di mesi per sistemare tutto e dunque siamo al limite. Se non si farà immediatamente la pianificazione, la riapertura potrebbe slittare a inizio luglio. È necessario che, in questo momento, si snelliscano tutti i passaggi burocratici in maniera da velocizzare il montaggio delle attrezzatture e la pulizia delle spiagge». Per la società “Mondello Italo Belga”, una delle più grandi della Sicilia, che a Palermo può contare su un gran numero di cabine e su alcuni lidi attrezzati sulla spiaggia di Mondello «è impossibile fare previsioni – ammette l’amministratore delegato Antonio Gristina -, però chiediamo che vengano adottati provvedimenti sostenibili e che l’eventuale riapertura si svolga nella massima sicurezza per i clienti e per il personale».