L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le mosse della Regione Sicilia in vista della Fase 2. Musumeci e Razza hanno chiesto al comitato guidato da Antonino Candela e di cui fanno parte medici di varie branche di dare le istruzioni scientifiche per allentare i divieti. Il presidente della Regione e l’assessore all’Economia Armao oggi incontreranno il ministro dell’Economia Gualtieri e il ministro per gli Affari regionali Boccia per capire come assicurare la copertura alle varie misure inserite in Finanziaria. Sul tavolo soprattutto la possibilità per la Regione di rinviare alcuni versamenti allo Stato e le rate di vecchi prestiti: una partita che vale almeno 650 milioni. Una cifra che per Nicola Scaglione della Cisal «sarebbe comunque insufficiente per rimettere in moto l’economia».