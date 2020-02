L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti. Al livello personale, due grandi interventi contro l’FC Messina. Quale il più difficile? «Il primo su Coria, perché è stato un movimento casuale: Lancini aveva svincolato la palla, ed era difficile andare in anticipo in modo netto. Il secondo è stata più bello a vedersi, ma più semplice».

Un riscatto dopo il rigore causato contro il Marsala? «Penso sia l ’unico errore di quest’anno, per un portiere quattro-cinque errori in una stagione ci stanno, non avevo niente da riscattare».