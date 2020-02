L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti. E se avesse preso gol su quella punizione da 40 metri del Marina di Ragusa? «Sarebbe stato bravo il giocatore, forse aveva visto Ilicic contro il Torino il giorno prima, non è un errore da portiere, è stata una prodezza dell’avversario, se entrava bisognava soltanto applaudire, per fortuna è finita sul palo. Non è che arrivano tanti tiri in porta, domenica con il Messina sono arrivati e mi sono potuto sentire in partita. Alla fine i portieri forti sono quelli prendono soltanto due-tre tiri in una partita e li parano. Devi essere bravo a restare in partita pur non essendo della partita». A proposito di rigori, adesso per quelli del Palermo si volta per non guardarli. «Volto le spalle da quando abbiamo sbagliato i due col Troina, da quel momento in poi mi sono sempre girato e li abbiamo segnati. Continuerò così».