L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti. «Siamo più forti dell’emergenza, noi giochiamo contro tutti, contro gli avversari che non hanno niente da perdere, contro le grandi aspettative che ci sono, contro gli infortuni.Se stiamo continuando a viaggiare al primo posto è perché siamo forti come gruppo». Una vittoria può fare da medicina o è cambiato qualcosa negli allenamenti? «Pergolizzi, intanto, è stato bravo a lavorare sulle nostre teste, poi devo ammettere che da quando ci alleniamo sull’erba naturale a Boccadifalco riusciamo a lavorare di più e meglio, rispetto al sintetico, per quanto quello di Carini fosse ottimo, è pur sempre una superficie più rigida rispetto all’erba. Potendo stare a provare di più senza compromettere troppo il fisico, le cose ti riescono anche meglio in gara».