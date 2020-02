L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti. Il vero Palermo è tornato. Le tre vittorie consecutive lo certificano, quella nel derby con l’Fc Messina ha messo il sigillo su un carattere ritrovato. Alberto Pelagotti ha sensazioni positive, derivano soprattutto dall’ultima prestazione che anche a livello personale è stata di alto profilo. «Credo sia stata la partita più importante della stagione – ammette il portiere – per la cattiveria agonistica messa nel voler vincere. È la gara che può segnare la svolta a livello mentale. Il Palermo deve sapere che è la squadra più forte, però se va in campo con qualche timore pensando al Savoia, non va bene. Forse ci eravamo inceppati vedendo i punti che ci hanno recuperato. Con i risultati trovi consapevolezza, però avevamo bisogno di una partita stimolante come il derby, e lo è stata. Il Messina è una delle squadre che giocano meglio, anche più di Savoia e Acireale. Siamo stati bravi a tenere botta e portare a casa i tre punti con grande carattere».