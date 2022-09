Il Palermo, questa mattina, è partito alla volta di Manchester dove sarà ospite per quattro giorni nel centro sportivo del City di Guardiola.

La squadra rosanero, approfittando della sosta del campionato per le nazionali, sosterrà un mini ritiro che servirà al tecnico Corini per lavorare in maniera mirata su alcuni aspetti che sono da migliorare in vista del prosieguo del campionato.

Per l’Inghilterra è partito il gruppo quasi al completo, gli unici assenti sono Nedelcearu e Saric convocati dalle proprie nazionali e Doda che ha avuto dei problemi con il visto.

Con la squadra, naturalmente, è partita la dirigenza al gran completo