L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo in ritiro a Manchester.

Lavoro e maggiore conoscenza a casa di Pep GuardIola. Il Palermo questa mattina volerà a Manchester per una full immersion nel mondo del City in una struttura dl altissimo livello nella quale lavorano solitamente i Citizens. Da oggi a sabato Corini porterà avanti un ricco lavoro per serrare i ranghi a livello tattico, aumentare la condizione atletica soprattutto dei nuovi e la conoscenza reciproca del gruppo e dello staff tecnico.

Si preannunciano cinque giorni intensi, fino a sabato, con un programma preparato dal tecnico bresciano che non lascerà nulla al caso e nel quale verranno curati tutti i dettagli per rendere il Palermo una formazione di senso compiuto alla ripresa del campionato, quando al Barbera arriverà il Sudtirol, altra formazione neopromossa in Serie B. Una sfida che i rosanero dovranno vincere a tutti i costi per risalire la china dopo II ko di Frosinone.