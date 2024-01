L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo che con l’arrivo di Diakité potrebbe ritenersi chiuso.

Il mercato del Palermo potrebbe non esser finito dopo gli arrivi di Ranocchia e Diakité e l’addio di Mateju – si legge sul quotidiano locale. Probabile che ci sia un’altra partenza, quella di Valente. Il contratto dell’esterno è in scadenza e per questa ragione il classe 1991 si starebbe guardando intorno per capire quale sia la migliore soluzione per il suo futuro. L’iniziale priorità per il calciatore era quella di provare a restare in B, ma su di lui, invece, ci sono parecchie squadre di Serie C. Tra queste c’è il Vicenza, ma non solo visto che hanno effettuato dei sondaggi anche Padova e Cesena.

Qualora dovesse concretizzarsi la sua partenza – cosa che al momento è comunque altamente probabile – il club di viale del Fante avrebbe già in serbo il suo sostituto. In cima alla lista dei desideri c’è Caso del Frosinone. Le parti avrebbero avuto anche dei contatti e il Palermo resta alla finestra, così come la Cremonese. La situazione si sbloccherà ridosso del gong.