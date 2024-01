L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle pagelle del match pareggiato ieri dal Palermo in casa del Catanzaro.

Pigliacelli 6 Non può fare nulla sulla conclusione ravvicinata di Biasci che porta in vantaggio il Catanzaro. Per il resto della gara rimane inoperoso, il Catanzaro non conclude mai verso la porta del Palermo e quando lo fa Gomes evita il gol.

Graves 6 Non ha vita facile contro Vandeputte che attacca a sinistra. Si spinge poco in avanti. Non è sempre perfetto ma solo giocando può crescere.

Nedelcearu 6 Tiene a bada Iemmello e Biasci, nulla gli si può rimproverare sul gol che spacca la partita perché arriva in seguito a un rimpallo imprevedibile.

Ceccaroni 6 Vale un po’ lo stesso discorso fatto per Nedelcearu. La sua prestazione è attenta e concede pochissimo agli attaccanti di casa.

Lund 6 Il Catanzaro attacca molto sulla sua fascia. Limita Sounas e prova un paio di puntate. Sembra in ripresa sul piano atletico e nella ripresa non consente una sola puntata all’avversario.

Gomes 7 Tampona sugli inserimenti centrali di Verna, raddoppia la marcatura sulle punte e prova sempre a ripartire. Offre subito una grande palla

in verticale a Soleri, che non la sfrutta. Nella ripresa salva sulla linea un colpo di testa di Scognamillo destinato in rete.

Segre 7 Con Ranocchia più avanzato deve restare molto cauto e si vede poco. Segre non è un palleggiatore, ma un giocatore bravo a inserirsi. Giocare qualche metro dietro lo tiene spesso fuori dal gioco ma all’inizio della ripresa trova spazio nell’area del Catanzaro e segna ancora di testa rimettendo la partita sui giusti binari.

Di Mariano 6, 5 Preferito a Insigne prova a sfondare a destra. Ci riesce raramente, al suo attivo un paio di cross, il migliore quello che all’inizio della ripresa consente a Segre di pareggiare. Con l’ingresso di Insigne si sposta a sinistra. Una prestazione concreta.

Ranocchia 6, 5 Debutta in una posizione di trequartista che non sappiamo quanto gli si addica, ma fa subito bene. Ha indubbie qualità tecniche e le mette in mostra. Gran fisico, può diventare una pedina importante in questa squadra, se riuscirà a trovare la migliore posizione in campo. Sua la percussione su cui Situm rischia l’autogol.

Di Francesco 5,5 Non supera mai Situm, riesce a mandare in mezzo qualche cross e si sacrifica in fase di non possesso. Troppo poco per incidere sulla partita e nella ripresa va fuori.

Soleri 5,5 Titolare e capitano per l’assenza di Brunori. Sbaglia dopo pochi minuti una facile conclusione a tu per tu con Fulignati. Il primo a pressare, non molla mai ma il suo bilancio è povero e cede il posto a Mancuso.

Insigne sv Va in campo a ripresa inoltrata al posto di Di Francesco. Ha una buona palla centralmente ma tocca con la punta del piede e non gli dà forza.

Mancuso 5, 5 Sostituisce Soleri. Gioca male una ripartenza a pochi minuti dalla fine allargandosi troppo a sinistra. Calcia poi alto da buona posizione con eccessiva precipitazione. Insomma nel finale gl manca un po’ di cattiveria. Che nel suo ruolo non è un dettaglio.

Coulibaly sv Si rivede dopo l’assenza per infortunio e prende il posto di Ranocchia.

Aurelio sv Pochi minuti in campo il posto dello stanco Lund. Si vede poco.

Vasic sv Va giocare esterno nella fase finale della gara. Insegue inutilmente qualche buon pallone senza trovare spazio.

Allenatore Corini 6 Riprova il 4-2-3-1 puntando su Ranocchia alle spalle di Soleri. Apprezzabile il tentativo di pressare forte nei minuti iniziali. La squadra è ordinata, grintosa e più attenta in difesa. Molto meglio rispetto alle ultime trasferte.