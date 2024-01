Euforia Palermo, nuovo rinforzo dalla massima serie | Decisiva la volontà del giocatore

I rosanero stanno puntando a un rinforzo di livello per l’ultima volata della stagione con l’obiettivo qualificazione. Il giocatore sarebbe un innesto ottimale per la squadra di Eugenio Corini.

Il campionato di Serie A di quest’anno sta regalando molte emozioni. Arrivati al giro di boa, tutte le squadre hanno ancora molto da esprimere sul campo. In cima alla classe la sfida tra Juventus e Inter diventa sempre più intensa, giornata dopo giornata.

La conquista di una qualificazione in Champions vede Fiorentina, Lazio, Atalanta, Bologna e Napoli chiuse in tre punti, con tutto ancora da dimostrare. Solo chi manterrà gli standard elevati fino a fine campionato riuscirà a spuntarla. La situazione è ancora più complicata in fondo alla classifica.

La lotta per la salvezza quest’anno è più accesa che mai. Sono solo 10 i punti che separano la Salernitana, ultima in classifica, dal Frosinone, che invece occupa la tredicesima posizione. In Serie B, intanto, il Parma sembra lanciato per conquistarsi la promozione diretta, mentre le inseguitrici provano a insidiare il secondo posto.

Il Palermo ha sofferto qualche stop inaspettato nell’arco della stagione, ma nonostante tutto si ritrova in zona play-off con l’obiettivo ancora acceso di raggiungere la seconda posizione ora presidiata dal Como.

Il Palermo su un talento di Serie A

Per farlo, però, i rosanero si stanno guardando intorno in cerca di elementi da aggiungere al proprio organico. Con il mercato oramai agli sgoccioli, non rimane molto tempo per puntare sul cavallo giusto in vista della volata finale del campionato. A fare gola, a quanto pare, è un giocatore di Serie A.

Più precisamente, si tratta di Giuseppe Caso, ora in forza al Frosinone. La squadra di Di Francesco, dopo un inizio scoppiettante, ha avuto una battuta d’arresto. Le prestazioni di Caso sembrano avere attirato l’attenzione del Palermo.

Ora dipende tutto dal giocatore

Il fantasista offensivo si ritrova così davanti a una scelta importante. Ovviamente, non è mai semplice scendere di categoria, e ogni giocatore tende ad evitare questo tipo di situazioni. Ora le cosa potrebbero andare diversamente.

Su Caso, però, la concorrenza è agguerrita. Sempre in Serie B c’è anche un’altra squadra che sarebbe sulle sue tracce: si tratta della Cremonese, concorrente diretta dei rosanero per la conquista del secondo posto. Tutto, alla fine, dipenderà dalla volontà dello stesso giocatore del Frosinone e dalle scelte che deciderà di prendere.