L’edizione odierna de “Il Mattino” parla del San Tommaso che affronterà il Palermo nel prossimo turno di campionato. Il ritorno in panchina di Stefano Liquidato non ha fornito la svolta agli irpini. I biancoverdi non sono riusciti a frenare l’inarrestabile corsa del Savoia. Il team del presidente Mazzamauro ha ottenuto il settimo successo consecutivo e tiene testa al Palermo vittorioso 3-1 con il Marsala. La situazione di classifica nelle retrovie – prosegue il quotidiano – non cambia, il club rionale è sempre fermo a quota 12 ed ha un punto di vantaggio sul Corigliano. Dopo lo stop subito sul campo di Torre Annunziata, i rionali sfideranno tutte le big del girone I del campionato di serie D. Si partirà dal match casalingo di sabato con il Palermo. I siciliani sono in vetta alla classifica, primato che stanno mantenendo anche con un pizzico di fortuna. Tra le due formazioni c’è un abisso, ma gli irpini dovranno dare il massimo per muovere una classifica oggi sempre più deficitaria. Le motivazioni non mancheranno e dal De Cicco è previsto il sold-out. Il cammino è in salita, ma il gruppo San Tommaso proverà ad uscirne insieme. «Noi ci siamo messi in questa condizione – ha ricordato Liquidato – ma c’è la voglia da parte di tutti di tirarsi fuori dalle paludi».