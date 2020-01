L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le parole di Francesco Cannino, difensore classe 2000 dell’Acireale. Ecco le sue parole: «Il Palermo vincerà il campionato? Penso di si, ma è ancora tutto aperto. Il Savoia è vicino, e dietro ci sono tante squadre valide. Mio ruolo? Nelle giovanili ero ala d’attacco e a volte anche prima punta, poi Di Fiore al Calcio Sicilia mi ha provato terzino, e non ho più smesso di correre. Mi piace come ruolo, e poi ho ammirato due corridori come Zanetti e Maicon».